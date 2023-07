Violet blüht es in Haselbach bei Weiz, das zur Gemeinde Mortantsch gehört. Mehr als 7000 Lavendel-Pflanzen wachsen auf rund einem Hektar auf dem Hof, den schon die Großeltern von Julia und Matthias Wünscher bewirtschafteten. Bis 2017 war es noch ein Viehbetrieb, bis in die 50er-Jahre waren die Großeltern Selbstversorger. Sie hielten Schweine und Hühner, bauten Getreide, Gemüse und Obst an.