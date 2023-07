Bürgermeisterwechsel: Welche Weizer Ortschefs treten noch ab?

Diese Woche übergab Ortschef Gottfried Heinz in Thannhausen an seinen Nachfolger Johannes Hiebler-Texer. Nicht der letzte Wechsel: Heuer verabschieden sich zumindest zwei weitere Polit-Kapazunder aus dem Bezirk Weiz in den (Un)-Ruhestand.