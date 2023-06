Leder-Produzent Wollsdorf Leder setzt nun auf Hackschnitzel

Der Traditionsbetrieb Wollsdorf Leder in St. Ruprecht an der Raab investiert rund fünfeinhalb Millionen Euro in ein Hackschnitzelwerk am Firmenareal. Weitere Investitionen sind geplant. Das Geschäft läuft gut.