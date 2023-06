"Eine Auster braucht wahnsinnig lange, um eine Perle zu kreieren und wir nehmen uns sehr viel Zeit, um Brands oder Manufakturen herauszupicken", erzählt die gebürtige Birkfelderin und Wahl-Wienerin Carola Pojer und erklärt damit den Namen ihres neuen Geschäfts - dem ersten "shoppable Apartment". Sprich – das "House of Auster" ist eingerichtet wie eine Wohnung – mit Wohnzimmer, Esszimmer und eigenem Fashionraum. Bald sollen auch noch Küche und Badezimmer eröffnen – auf insgesamt rund 190 Quadratmeter Verkaufsfläche. Gemeinsam mit der Innenarchitektin Andreea Cebuc betreibt Pojer das "House of Auster", das am vergangenen Freitag, 23. Juni, in Wien (Neubaugürtel 20/7) eröffnete.