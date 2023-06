Haus Maria für die Pierer-Mitarbeiter und ein "Xundheitsplatzl" für Miesenbach

Am 1. Juni wurden das neue Mitarbeiterhaus Maria beim Almwellneshotel Pierer auf der Teichalm und das neue Gesundheitszentrum in Miesenbach aufgesperrt. Hier in der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Weizer Wirtschaftswelt gerade tut.