"Wir wollten nie was anderes", sagt Alfred Pierer. Schon von Kindesbeinen an - seit er "die Bierpipen", also den Zapfhahn, erreicht hat - halfen der 51-Jährige und sein um drei Jahre älterer Bruder Franz Pierer im Familienunternehmen mit. In vierter Generation und seit mehr als zwanzig Jahren führen die beiden das Almwellnesshotel Pierer auf der Teichalm, das heuer sein 130-jähriges Jubiläum feiert.