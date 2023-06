Gerade einmal 200 Meter war eine 41-Jährige aus dem Bezirk Weiz auf der Dr.-Hermann-Hornung-Gasse in Gleisdorf gefahren, aber es hat gereicht – für eine Lenkererhebung, die ihr von der Bezirkshauptmannschaft Weiz ins Haus flatterte. Der Grund: Die Lenkerin war dort an einem Schultag kurz vor 7.30 Uhr in der Früh unterwegs, zwischen 7 und 7.30 Uhr gilt dieser Abschnitt allerdings als Schulstraße und ist für den Individualverkehr (ausgenommen Anrainer) gesperrt.