Der Auslöser für die Errichtung von zwei Schulstraßen in Gleisdorf war der bevorstehende Ausbau der Polytechnischen Schule und der Mittelschule Gleisdorf. "Dadurch werden wir dann noch mehr Verkehr in den Spitzenzeiten in der Früh und zu Mittag haben. Um die Sicherheit für die Kinder zu erhöhen, war die neue Möglichkeit der Schulstraßen also ideal für uns", sagt Gleisdorfs Bürgermeister Christoph Stark direkt in der Dr.-Hermann-Hornung-Gasse. Das wird eine der zwei Straßen sein – die zweite ist die Alois-Grogger-Gasse – die nach den Semesterferien (ab 27. Februar) zu einer Schulstraße umgewandelt werden.