670 Fahrzeuge locken Tausende Motorradfahrer aufs Land

Eine neue Lagerhalle mit 850 Quadratmetern Fläche, in der mehr als 300 Motorräder stehen, hat für mehr Platz in den Schauräumen der Firma Gesslbauer in Waisenegg Platz gesorgt. Bei der Messe am Wochenende werden 3000 bis 5000 Gäste erwartet.