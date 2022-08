Motorradfahren ist ein Hobby, das man in Zeiten von enormen Kosten, vor allem auch beim Sprit, einsparen könnte. Bemerken Sie Umsatzeinbußen in Ihrem Motorradgeschäft?

GERI GESSLBAUER: Nein, überhaupt nicht. Bei uns ist extrem viel los. Auch wir haben uns vor Einbußen gefürchtet und tun es noch, aber bis jetzt ist es nicht passiert. Ich denke, wir haben viel richtig gemacht in letzter Zeit.