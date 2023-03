Große Aufregung um ein kleines Tier. In Arnwiesen, Gemeinde Nitscha, war eine Katze in einem Kanalrohr gefangen. Der Nachbar versuchte, sie aus dem Schacht zu befreien, was ihm jedoch misslang. Um halb eins in der Früh rief er daher die Freiwillige Feuerwehr (FF) Nitscha zur Hilfe. Sechs Kameradinnen und Kameraden konnten das Tier aus seiner misslichen Lage retten. "Sie war durchnässt, aber wohlauf", sagt Kommandant Werner Kriegl. Er und sein Team übergaben die Katze unversehrt an die Besitzerin.