St. Kathrein am Offenegg

Junger Mann landete in Bachbett und rief um Hilfe

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Weiz wurde Sonntagfrüh von einer Anrainerin im Ortsteil Granitz in St. Kathrein am Offenegg in einem Bachbett gefunden. Er war unterkühlt, aber unverletzt.