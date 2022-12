Großen Aufschrei gab es rund um das ehemalige Gasthaus Schneider in Etzersdorf. Es sollte als Asylquartier verwendet werden. Prompt kam es in der Gemeinde zu einer Unterschriftsammelaktion gegen das Quartier, für die sich Vizebürgermeister Franz Nöhrer (ÖVP) mehrmals bedankte. Per Handschlag kaufte die Gemeinde das Gebäude. Der Kaufpreis ist nach wie vor geheim, auf Nachfrage eines Gemeinderats antwortet Nöhrer: "Er wird in der nicht öffentlichen Sitzung bekannt gegeben."