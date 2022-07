Die Gemeinderatssitzung von St. Ruprecht/Raab am 30. Juni stand ganz im Zeichen einer Agri-PV-Anlage. Wie einst schon Shakespeare stellten sich die Gemeinderäte die Frage: Sein oder nicht sein! - natürlich in weniger dramatischer Form. Diskutiert wurde dennoch heiß und das lag nicht an der Hitze, die in der Aula der Volksschule regelrecht stand.