Auch zu Allerseelen zieht es noch viele Menschen auf den Gleisdorfer Friedhof. Eine alte Frau parkt am neuen Parkplatz an der Nordseite, sie betritt den Friedhof über die neue, barrierefreie Streuwiese inklusive Bestattungsbäumen. Im April dieses Jahres starteten die Grabungsarbeiten, voraussichtlich ab kommendem Frühjahr sollen hier die ersten Urnen unter den Bestattungsbäumen beigesetzt werden, so Pfarrer Giovanni Prietl. "Die Bepflanzung ist schon geschehen, es ist mittlerweile alles grün, auch die Parkflächen sind fertig."