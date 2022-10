Es war der politische Aufreger im Bezirk in dieser Woche: Bürgermeister Franz Lichtenegger gab überraschend seinen Rücktritt mit Monatsende bekannt. Sein Nachfolger wird der 45-jährige Martin Haberl. Es ist der erste Bürgermeisterwechsel in der laufenden Gemeinderatsperiode. St. Ruprechts Ortschef Herbert Pregartner hat bereits angekündigt, 2023 an Franz Nöhrer zu übergeben.