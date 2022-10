Rund 300 Gäste zog es am Mittwochabend ins Forum Kloster - ein neuer Rekord, wie sich Organisator Claus Schwarz, Inhaber der Buchhandlung Plautz freut. Sie alle wollten Journalist und Auslandskorrespondent Christian Wehrschütz live erleben. "Mein Journalistenleben zwischen Darth Vader und Jungfrau Maria", so heißt sein neues Buch. Der Titel entstand durch ein Interview im Jahr 2015 mit "Darth Vater", dem Spitzenkandidaten der ukrainischen "Internetpartei", der sich stets hinter seiner Maske verbarg. Die Jesus-Mutter führt auf Wehrschütz' Einsatz in Medjugorje in Bosnien zurück - zu einer angeblichen Marienerscheinung. "Ich kann als einer der wenigsten Journalisten behaupten, eine göttliche Botschaft von Kroatisch auf Deutsch übersetzt zu haben", meint Wehrschütz schmunzelnd.