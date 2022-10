Ordentlich in die Tasten hauen, einen Marsch blasen, sich die Kehle aus dem Leib singen, an den Seiten zupfen. All das tun die Weizerinnen und Weizer heuer besonders gerne. 850 Schülerinnen und Schüler tun das aktuell in Gleisdorf. "Wir beobachten einen enormen Aufwärtstrend", sagt Schulleiter Gunter Schabl. Das beliebteste Instrument in Gleisdorf? Das Klavier. "Wir haben 153 Pianistinnen und Pianisten."