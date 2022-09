Die Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse im Judo werden am kommenden Wochenende erstmals in der oststeirischen Bezirksstadt Weiz ausgetragen. Und das kam so: Beim Bau des Jufa Hotels Weiz vor drei Jahren wurde auch eine Sporthalle errichtet, die speziell für die Kampfsportarten genutzt wird. Zahlreiche Vereine und Verbände nutzen das seither für Trainingslager. "Im Vorjahr war erstmals auch das Judo-Nationalteam zu einem Trainingskurs in Weiz, heuer sind sie wieder gekommen. Die Infrastruktur mit Jufa und dem angrenzenden Bundesschulzentrum ist ideal und so ist der Verband an uns herangetreten, ob wir nicht die Staatsmeisterschaften hier durchführen können", erzählt Johannes Neudeck, Sektionsleiter des Atus Weiz Judo.