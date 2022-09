Sie träumt von der ganz großen Bühne. "Dieser Wunsch hat sich schon in meiner Schulzeit manifestiert", erzählt Anja Rechberger aus Birkfeld. Sie will Opern-Sängerin werden und steckt gerade mitten in ihrem Studium an der Universität Mozarteum in Salzburg. Dort studiert sie klassischen Gesang und Instrumental- bzw. Gesangs-Pädagogik, um ihrem Traum ein Stückchen näherzukommen.