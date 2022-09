Am Dienstagvormittag sind manche Friedhofbesucher am Weizberg verdutzt. Zahlreiche Kinder sind am Weg und auf der Straße zwischen Friedhof und Schule unterwegs. Bewaffnet mit Pinsel und Farbeimer sitzen sie am Boden und malen bunte Blumen auf den Asphalt. Der Platz, wo sie malen dürfen, ist von den Lehrerinnen und Lehrern vorgegeben.