Spielstätten ringen um Publikum und stellen neues Programm für Herbst vor

Lang ist die Liste an Veranstaltungen in Weiz, Gleisdorf und Umgebung. Nach Absagen und Besucherrückgängen steht nun das Programm für den Herbst: So kommt etwa Journalist Christan Wehrschütz nach Gleisdorf und Dominik Wlazny alias Marco Pogo nach Weiz.