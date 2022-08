Sind die Würfel in Markt Hartmannsdorf bereits gefallen, in Bezug auf das Konzept für die geplante Kindergartenzufahrt? Die Bäume am Rande des Volksschulgeländes, die bisher die Grenze zum Franz-Wolf-Wanderweg gebildet haben, wurden am Donnerstagvormittag gefällt. Nur wenige Stunden nachdem die Grünen ihr Konzept für eine andere Verkehrsführung ohne die umstrittene Lösung mit dem Schulweg vorgestellt hatten. Wo bisher die Bäume gestanden sind, soll nach dem Plan der Gemeinde künftig die Abfahrt für die Busse in einer Einbahnlösung erfolgen – also eine Straße errichtet werden, die in den Schulweg einmündet.