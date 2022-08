Der Kunstpark in St. Ruprecht/Raab sei aufgrund von Haftungsfragen bis auf Weiteres gesperrt – dies postete Obmann Wolfgang Neffe auf Facebook. Nur einen Tag später gab die Gemeinde ihn nun wieder frei. "Wir wollen nichts sterben lassen", sagt Vizebürgermeister Franz Nöhrer (ÖVP). "Deswegen hat die Gemeinde Maßnahmen ergriffen, sowohl in rechtlicher als auch in versicherungstechnischer Sicht." Vorerst werde die Haftung seitens der Gemeinde übernommen, man sei jedoch mit Mitgliedern des Vorstands des Kunstvereins im Gespräch. "Es gibt die Idee von einer Versicherung, die über den Kunstpark läuft", so Nöhrer. Bisher habe es keine gegeben; weder hatte Neffe als Grundstückseigentümer eine abgeschlossen, noch sei eine über den Kunstpark gelaufen.