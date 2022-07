Pink Party Panda über Namensprobleme und Album Nummer drei

Jürgen Strassegger, bekannt als "Swengelbert", aber auch als "Pink Party Panda", betreibt in Fladnitz/Teichalm ein Café, ist Schulbusfahrer und eine echte Rampensau. In den Sommerferien will er an Album Nummer drei arbeiten.