Dass Graffitis im öffentlichen Raum nicht automatisch Vandalismus darstellen, sondern auch Kunst ist, hat sich mittlerweile in der Gesellschaft etabliert. Einen großen Beitrag dazu hat in den vergangenen 13 Jahren auch das "Urban Art Festival Styria" beigetragen. Denn jedes Jahr lädt das Festival - insbesondere dessen künstlerischer Leiter und Mastermind Norbert Lipp - nationale wie auch internationale Streetart-Künstler in die Steiermark ein. Dutzende Kunstwerke im öffentlichen Raum sind dadurch bereits entstanden - vor allem in Graz sowie in der Oststeiermark, aber auch etwa in Leoben oder Leibnitz.