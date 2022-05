Einen eher unüblichen Besucher gab es am Montagvormittag in Torbauern in Viertelfeistritz (Gemeinde Anger): Ein Biber hatte sich auf den Bauernhof der Familie Schreiner verirrt. "Wir haben ihn bei der Hausmauer entdeckt", erzählt Tochter Kathrin Lembacher. "Zuerst haben wir es gar nicht glauben können, dass das ein Biber ist. Wir haben das extra googeln müssen", so Lembacher weiter.