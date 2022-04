350 bis 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet sich Organisator Kurt Kössler vom FC Donald beim St. Ruprechter Marktlauf am kommenden Samstag. Damit will er wieder "an alte Zeiten vor der Pandemie" anknüpfen. Vergangenes Jahr nahmen zwischen 200 und 250 Läuferinnen und Läufer teil, 2020 fand kein Lauf statt. Derzeit würden "laufend Anmeldungen dazukommen".