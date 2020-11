Facebook

Freunde, "in guten wie in schlechten Zeiten": Fritz Kristoferitsch, Manfred Maier und Andreas Doppelhofer von den Edlseern © DIE EDLSEER/Karl Schrotter

Großes Glück im Unglück hatte Andreas Doppelhofer, der 40-jährige Musiker der Edlseer (Harmonika, Keyboard, Gesang): Er hat sich am Dienstag bei Forstarbeiten in seinem Wald in Birkfeld schwer verletzt. Als er im sehr steilen Gelände nahe der Feistritz gemeinsam mit seinem Vater einen besonders dicken Baum umschneiden wollte, rutschte er aus und schnitt sich mit der Motorsäge in die Wade, wie Fritz Kristoferitsch, sein langjähriger Freund und Edlseer-Partner, der sofort selbst zur Unfallstelle geeilt ist, auf Nachfrage erzählt.