Dr. Bernhard Fitzek ist Bezirksärztevertreter in Weiz © Ulla Patz

Bis Mitte der Woche war die Zahl der Patienten, die in die Praxis kommen ganz normal“, sagt der Weizer Allgemeinmediziner und Bezirksärztevertreter Bernhard Fitzek, „erst am Freitag war ein deutlicher Rückgang spürbar.“ Die durchgesickerten Maßnahmen ab kommenden Montag haben dafür gesorgt. Im Laufe des Tages wurde gestern auch bekannt, dass die telefonische Krankmeldung ab Montag wieder erlaubt wird. Damit können die Rezepte von den Ärzten auch wieder direkt an die Apotheken übermittelt werden und die Patienten müssen deshalb nicht in die Praxis kommen.