Vor dem Geminihaus, einem der 18 Energieschaupunkte, wurde das Projekt vorgestellt © Raimund Heigl

Wenn Menschen in den nächsten Wochen irgendwo in Weiz die Kamera ihres Smartphones ganz nah an eine Infotafel halten, dann passiert Folgendes: Diese Menschen sind gerade mittendrin in der Schnitzeljagd der Weizer Energieschaupunkte. Diese ist für Jung und Alt konzipiert und mit der App „Actionbound“ kann man an einem Quiz teilnehmen. Wenn man an einem der 18 Energieschaupunkte ist, scannt man einfach den QR-Code ein und bekommt Fragen zu dem Objekt gestellt. Etwa: Wie viele Zentimeter dreht sich das Geminihaus, wo das Projekt vorgestellt wurde, pro Stunde? „Fünf?“, frage ich in die Runde. – „Viel zu wenig“, kommt es von Patrick König aus dem Projektteam zurück. „Okay, 50.“ Die Antwort wird in der App also eingegeben. Dafür bekomme ich 30 Punkte, denn die richtige Antwort lautet 120 Zentimeter.