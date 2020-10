Facebook

Das schaurige Treiben in der Region ist für heuer abgeblasen © Franz Kaplan

Nach und nach trudeln die coronabedingten Absagen für die Perchten- und Krampusläufe in der Redaktion ein. Die Veranstalter des Perchtenlaufs in Mitterdorf an der Raab sagten schon am 20. September ab.