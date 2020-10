Facebook

Die Vertreter von Energieregion und Almenland setzen ihre Zusammenarbeit als gemeinsame Leaderregion fort © Raimund Heigl

Wieder einmal geht mit Jahresende eine Periode der Leader-Regionen zu Ende. Seit 2014 war die aktuelle gelaufen. In den 15 steirischen Leader-Regionen wurden in dieser Zeit 1000 Projekte mit 30.000 beteiligten Personen umgesetzt. „Alleine in der Leader-Region Almenland/Energieregion Weiz-Gleisdorf wurden dadurch 497 Arbeitsplätze gesichert und 83 neu geschaffen“, freut sich Iris Absenger-Helmli, Geschäftsführerin der Energieregion. 3,2 Millionen Euro an Fördergeldern konnten so aus Brüssel in den Bezirk fließen.