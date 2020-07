''sBox'' der Sparkasse"Automatenbank" im Süden von Weiz eröffnet

Die sogenannte "sBox" ersetzt die zuvor bestehende Sparkassen-Filiale an der B64. Die Filiale in der Europa-Allee bleibt wie gewohnt bestehen.

Vizebürgermeisterin Iris Thosold gratulierte zur Eröffnung der Selbstbedienungsbox © Stadtgemeinde Weiz

Seit Ende Juni steht an der B64 Gleisdorfer Straße in Weiz, unweit des Autohauses Derler, eine „sBox“ der Steiermärkischen Sparkasse. Auf zehn Quadratmetern gibt es einen Bankomat, Kontoauszugsdrucker und die Möglichkeit, Online-Überweisungen zu tätigen. Die „sBox“ ist täglich 24 Stunden lang zugänglich und ersetzt die Filiale etwas nördlich, ebenfalls an der Gleisdorfer Straße, die seit zwei Jahren als Automatenfiliale betrieben worden war. Die zweite Weizer Filiale in der Europa-Allee bleibt wie gewohnt bestehen.