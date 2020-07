Facebook

Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Puch bei Weiz: Am Mittwoch, 2. Juli, wurde sie von einer Familie zu Hilfe gerufen, die in ihrem Keller eine Schlange entdeckt hatte und sich nicht zu helfen wusste. Das Tier dürfte über ein offenes Fenster in den Keller gekommen sein und sich dort dann in der alten Wirtschaftsküche verkrochen haben. Die Feuerwehrleute suchten das Tier im ganzen Raum, verschoben Kästen, "bis wir sie dann im obersten Kastl über dem Kühlschrank gefunden haben", wie Kommandant Michael Weberhofer erzählt. "Ein Kollege hat sie gleich erwischt, es war ihr zwar nicht ganz geheuer, aber er hat sie gut herausgebracht", so Weberhofer weiter.