Ab 6. April darf nur noch mit Mund-Nasen-Schutz eingekauft werden. Bereits am 1. April starteten die Handelsketten mit der Ausgabe von Schutzmasken. Erste Eindrücke aus den Geschäften.

In heimischen Supermärkten und Drogerien wird empfohlen, ab 1. April Schutzmasken zu tragen - sofern vorhanden. Ab 6. April darf dann nur noch mit Mund-Nasen-Schutz eingekauft werden. Ein erster Lokalaugenschein in Grazer Supermärkten am Mittwoch zeigt: Die Handelsketten haben rasch reagiert.