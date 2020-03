Facebook

Am Dienstag kurz vor 17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Sulz bei Gleisdorf zu einem Heckenbrand in einem Wohngebiet im Ortsteil Takern II (Gemeinde St. Margarethen an der Raab) gerufen. Die Bepflanzung war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.