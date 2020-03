In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Franziska und Josef Wagner, Nichte und Neffe von Heidrun Wagner, präsentieren die "Vermiss-dich-Box" © KK

Manchmal hat es auch sein Gutes, wenn man nicht schlafen kann. So hatte etwa die Kauffrau Heidrun Wagner beim Grübeln in der Nacht eine ganz besondere Idee, um den Zusammenhalt zu fördern: Sie stellte vor das Kaufhaus Wagner in Markt Hartmansdorf eine Vermiss-dich-Box auf. "So viele Leute erzählen, dass die Omas und Opas ihre Enkerl vermissen und umgekehrt auch", erzählt Wagner. Andere wiederum würden ihre Freunde vermissen.