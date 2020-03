In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Bereichsfeuerwehr-Kommandant Johann Maier-Paar © BFVWZ/Sarah Raiser Fotografie

"Wir halten uns strikt an die Richtlinien vom Landesfeuerwehrverband", sagt der Weizer Bereichsfeuerwehr-Kommandant Johann Maier-Paar. "Keiner darf ins Feuerwehrhaus, außer bei Wartungsarbeiten und im Ernstfall", so Maier-Paar. "Wir haben auch die Einsatzbereitschaft in kleine Gruppen eingeteilt, die miteinander nicht in Kontakt kommen." Sämtliche weiteren, außerordentlichen Tätigkeiten - auch Übungen - sind eingestellt.