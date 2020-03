In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Bei Siemens und Andritz läuft die Produktion vorläufig weiter © Reinhard Nunner

23 bestätigte Covid-19-Fälle gibt es (mit Stand Mittwochnachmittag) im Bezirk Weiz. Mehr als 500 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne in den eigenen vier Wänden - alle aktuellen Entwicklungen in unserem laufend aktualisierten Live-Ticker. Vermehrt spürt man im Bezirk die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt. „Allein seit Montag gibt es im Bezirk mehr als 500 neue Arbeitslose“, informiert Gottfried Walter, Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Gleisdorf, und ergänzt: „Dabei konnten wir noch gar nicht alle registrieren.“ Auch die Nachfrage nach dem neuen Corona-Kurzarbeitsmodell (Verkürzung der Arbeitszeit auf bis zu 90 Prozent in einem Durchrechnungszeitraum von drei Monaten) steigt. „Es gab diese Woche schon sehr viele Anfragen, viele nehmen derzeit aber noch Zeitausgleich oder verbrauchen den alten Urlaub. Kommende Woche erwarte ich einen Ansturm auf diese Form der Kurzarbeit“, sagt Günther Reitbauer, Leiter des AMS Weiz. Es werde sicher auch zu noch mehr Freistellungen kommen. Betroffen seien davon so ziemlich alle Sparten.