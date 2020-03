In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Geschwister Luca und Nico Kielhauser aus Gleisdorf © Screenshot/Facbook

Überall im Land erklang am Sonntagabend (15.3.) ab 18 Uhr spontan Musik in Gärten, aus Fenstern und von Balkonen. Nach dem Vorbild der Italiener gab es einen "musikalischen Flashmob" - auch viele Musikerinnen und Musiker aus dem Bezirk Weiz beteiligten sich an der Spontanaktion. Unter anderem rief die Antenne Steiermark dazu auf - mit einem Song-Vorschlag: die Bundeshymne "I am from Austria" von Rainhard Fendrich.