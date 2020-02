Facebook

Zerstörte Autos und Fassade © BFV Weiz/Friedl

Der Brand eines Mehrparteienhauses in der Gleisdorfer Neugasse am Sonntagmorgen hat auf die Bewohner zweier Wohneinheiten besonders dramatische Auswirkungen: Weder Inventar, Gewand noch persönliche Utensilien daraus seien brauchbar, teilte Bürgermeister Christoph Stark auf Facebook mit. "Die Betroffenen sollen aber schnellstens in ihren Alltag zurückkehren, müssen aber alles, was sie brauchen vorfinanzieren. Bis die Sache versicherungstechnisch abgewickelt ist, wird noch einige Zeit vergehen", so Stark.

Die Stadtgemeinde hat deshalb ein Spendenkonto eingerichtet:

Kontoinhaber : Stadtgemeinde Gleisdorf

: Stadtgemeinde Gleisdorf IBAN : AT78 2081 5000 4031 3678

: AT78 2081 5000 4031 3678 Verwendungszweck: "Spende für Brandgeschädigte"

Brand in Gleisdorf: 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Indes haben die noch laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamts ergeben, dass der Brand im Bereich des Carports ausgebrochen ist. Aufgrund der Spurenlage sei eine technische Ursache praktisch ausgeschlossen, heißt es von der Polizei. Es dürfte also eine fahrlässige oder auch vorsätzliche (Brandstiftung) menschliche Handlung zum Ausbrechen des Feuers geführt haben.

Im Carport wurden neben neun Pkw auch zwei Motorräder vollständig zerstört. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.