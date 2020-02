Nach dem Brand des Mehrparteienhauses in der Gleisdorfer Neugasse sind die Bewohner der zerstörten Wohnungen bei Familien und Bekannten untergekommen. Verletzt wurde niemand.

Nach Hausbrand in Gleisdorf

Ausgebrannte Autos, verkohlte Wände © BFV Weiz/Friedl

Verletzt wurde nach derzeitigem Wissensstand beim Brand des Mehrparteienhauses in Gleisdorf am Sonntagmorgen niemand. "Gott sei dank war binnen kurzer Zeit eine Armada an Helfern vor Ort, die Kette hat wirklich super funktioniert", sagt der Gleisdorfer Bürgermeister Christoph Stark.