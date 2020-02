Facebook

Rund 100 Feuerwehrleute waren bei der Löschaktion im Einsatz © BFV Weiz/Friedl

Um 4.45 Uhr am Sonntag ging der Notruf bei der Feuerwehr und der Polizei ein: Ein Mehrparteienhaus in Gleisdorf in der Neugasse stand in Flammen. Es wurde zu einem Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehrleute und die Behörden.