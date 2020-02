In fünf Gemeinden treten die Neos bei der Gemeinderatswahl am 22. März an, die KPÖ nur in einer. Bei den Grünen ist noch einiges offen.

Andreas Dörfler tritt für die Neos an © KK

Langsam werden die Kandidaten der kleineren Parteien für die Gemeinderatswahl bekannt. So gibt es in Gutenberg-Stenzengreith einen Neuen an der Spitze der Grünen: Gerald Konrad, 47, aufgewachsen auf einem Bauernhof, ausgebildet als Diplom-Sozialarbeiter, heute selbstständiger Unternehmensberater. Er löst Gerhard Pichler ab. Auch in Gersdorf tritt erstmals ein Grüner an: Peter Schlapschi (Ortsteil Gschmaier).