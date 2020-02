Facebook

Ganz schön heiß dürfte es einem Maschinenbediener am Montagvormittag geworden sein: Er zerkleinerte in Hofstätten an der Raab Holz mit einer im Lkw integrierten Maschine zu Hackschnitzeln, als es in der Maschine unter der Fahrerkabine plötzlich zu brennen begann, es wurde heiß und rauchte.