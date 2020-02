Kleine Zeitung +

Hofstätten an der Raab Sohn suchte Vater - der lag schon im Spital

Essenszusteller fand am Dienstag in Hofstätten an der Raab einen Verletzten und alarmierte die Feuerwehr zur Türöffnung und die Rettung. Am Samstag wurde die Wehr wieder an die gleiche Adresse gerufen, um die gleiche Tür wieder aufzubrechen.