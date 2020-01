Eine kostenlose Ausbildung zur Leihoma und zum Leihopa können Frauen und Männer ab 50 Jahren in Weiz machen.

Flexible Kinderbetreuung in Weiz

Projektinitiatorin Iris Thosold (li) mit Vertreterinnen von Innova, der Stadt Weiz und der Landespolitik © Ulla Patz

Auf der einen Seite sind da die Mütter und Väter, die sich nichts mehr wünschen als eine flexible, bedarfsorientierte Kinderbetreuung, und das auch in Notfällen: Wenn das Kind plötzlich krank wird, wenn man schnell einmal – ohne Kind – etwas erledigen möchte, wenn man selber krank wird und so weiter und so fort.