Am Montag kurz vor 10.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannte Lenker eines Kleintransporters von der Kapruner-Generator-Straße aus Richtung Gleisdorf kommend in die Europa-Allee ein. Er bog in die Einfahrt der Musikschule ein. Beim anschließenden Rückwärtsfahren in die Einfahrt eines Einkaufszentrums dürfte er eine Ampelanlage übersehen haben.

Dabei kollidierte er mit dieser und verursachte einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Lenker stieg aus, um den Schaden zu begutachten, fuhr aber anschließend ohne Anzeige zu erstatten oder den Schaden zu melden wieder weiter.

Laut Zeugenangaben handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen weiß-beigen Transportwagen mit Planen-Aufbau sowie klappbarer Heckladefläche und GU-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise zum fahrerflüchtigen Lenker an die Polizeiinspektion Anger unter Tel. 059133-6261 erbeten.