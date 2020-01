Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Oberfeistritz

Zu einer starken Rauchentwicklung kam es am Montagvormittag bei einem Kaminbrand: In einem Einfamilienhaus war der Rauchfang offenbar so dicht, dass der Rauch nicht abziehen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Oberfeistritz rückte mit schwerem Atemschutz an und räumte den Holzofen aus. Weiters wurde der Kamin kontrolliert.